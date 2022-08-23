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طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الاقتصاد والإحصاء

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص
طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحان الاقتصاد والإحصاء طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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يؤدى اليوم الثلاثاء 2022/8/23 طلاب الثانوية العامة الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة الاقتصاد فترة أولى، ومادة الإحصاء فترة ثانية بإجمالى (2890) طالب طالبة، بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم مادة مقايس المفاهيم (الجيولوجيا)، ويؤدى طلاب شعبة الرياضيات امتحان مقايس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)، ويؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة دور ثان السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، حيث أدى الطلاب السبت امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما يؤدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 أغسطس الكيمياء والجغرافيا والأحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

وفيما يتعلق بالاستعدادات لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2021/2022، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على ضرورة الالتزام بضوابط والتعليمات الخاصة بالإجابة بورقة الإجابة "بابل شيت" فقط، وعدم اختيار أكثر من إجابة للسؤال الواحد، وأنه لن يتم النظر إلى الإجابات الموجودة في كراسة الأسئلة.


التربية والتعليم

امتحان العربى

امتحان العربى للثانوية العامة

اللغة الأجنبية الثانية

تصوير أسئلة امتحان اللغة الأجنبية للثانوية العامة



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