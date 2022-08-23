طقس الخليج.. سحب ممطرة فى السعودية وصحو فى الإمارت ومائل للحرارة بالكويت

كتب : أحمد علوى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس فى دول الخليج على النحو التالى..

السعودية:

بمشيئة الله تعالى لاتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحوا إلى غائم جزئيا و مغبرا أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقا و جنوبا بعد الظهر، و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب.

الكويت:

حار إلى مائل للحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق على بعض المناطق لاحقاً .