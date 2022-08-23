ضعف مياه الشرب بقرى مركز الخانكة لمدة 24 ساعة.. اعرف السبب

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، ضعف المياه عن مركز قرية كفر حمزة والمنايل والعزب الشرقية بالخانكة، ابتداء من الساعة التاسعة من صباح غدًا الأربعاء الموافق 24 / 8 / 2022، ولمدة 24 ساعة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سوف يتم ضعف المياه نظراً لأعمال تطهير وتعقيم خزانات محطة مياه كفر حمزه المرشحة، وسيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية بالقرى المتأثرة بالضعف مع توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب وفى حال طلبها يتم الاتصال على رقم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.

وفي سياق متصل، أكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه لكافة قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة، موضحا أن المحطات من المقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى.

وأوضح المهندس مصطفى مجاهد، أن المرحلة الأولى تشمل مركز شبين القناطر، بعدد 36 قرية، لافتا إلى أن الوصلات المنزلية للصرف والمياه لهذه القرى وصلت نسب التنفيذ بها لنحو 100%.

وأشار إلى أن عدد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة داخل المحافظة حوالى 36 قرية، مشيرا إلى أن في مركز شبين القناطر تم تنفيذ أعمال وصلت منزلية بما يقارب من 26 مليون جنيه، كما تم تنفيذ أعمال المد والإحلال للشبكات في 13 قرية ووصلت نسبة التنفيذ لـ98%، مشيرا إلى أن تكلفة أعمال مشروعات المياه والصرف للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة داخل محافظة القليوبية تصل لـ600 مليون جنيه.

وأضاف، أن الشركة تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة وذلك فى عدد 3 مراكز وهي " الخانكة وطوخ وقليوب، باجمالى عدد القرى يصل لنحو 82 قرية.