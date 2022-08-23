ضبط 6 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو شابو وأسلحة بعد تبادل النار مع الشرطة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع بسوهاج عقب تبادل لإطلاق النار من ضبط تشكيل عصابى مكون 6 عاطلين بناحية قرية ونينة الشرقية دائرة مركز سوهاج وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر الشابو، وأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالى 25000 جنيه، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وموازين و4 دراجات نارية بدون لوحات، ونتج عن إطلاق النار إصابة أحد المتهمين.



ترجع الواقعة عقب ورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام تشكيل عصابي يضم 6 عاطلين بممارسة نشاطهم الإجرامى في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الشابو متخذين من دائرة مركز سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم عرض المعلومات وتم التنسيق بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف العميد محمد الضبع رئيس منطقة وسط الصعيد لمكافحة المخدرات ومدير أمن سوهاج، وتم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة سوهاج وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم استهداف المتحرى عنهم عقب تبادل إطلاق النيران، وتم ضبط محمد . ح . ا 35 سنة سائق ويقيم ونينه الشرقية زعيم التشكيل، وعمر . ع . ه 33 سنة عاطل ومقيم المزالوه الشرقية دائرة المركز مصاب بطلق بالساق اليمني وحسين . ع . ا 40 سنة عاطل ومقيم قسم أول سوهاج ، ومحمد . ع . أ 30 سنة عاطل ومقيم المزالوه الشرقية مركز سوهاج، وحسني . م . ز 26 سنة عاطل مقيم ونينه الشرقيه مركز سوهاج، ومصطفى . ا . س 30 سنة عاطل ومقيم قسم ثاني سوهاج بحوزتهم 2 كيلو شابو وأسلحة نارية وذخائر ومبلغ مالى 25000 جنيه ، وأسلحة بيضاء وهواتف محمولة وموازين، و4 دراجات نارية بدون لوحات.



وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع والتقطيع للمواد المخدرة والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بالعملاء، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.