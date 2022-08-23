ضبط نصف طن لبن بودرة مجهول المصدر وكيماويات بحملات تموينية بالعاشر

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 500 كيلو لبن بودره و750 كيلو كيماويات جميعهم سلع مجهولة المصدر في حملات رقابية على المصانع بنطاق مدينة العاشر من رمضان، في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على 30 شيكاره مركب الفا ايثيلين زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 750 كيلومركب الفا ايثيلين علي ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 شكائر لبن بودره مجفف منزوع الدسم زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 500 كيلو لبن بودره مجفف علي ذمة المحضر، وتحرير عدد 2 محضر للبيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.