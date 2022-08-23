اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط نصف طن لبن بودرة مجهول المصدر وكيماويات بحملات تموينية بالعاشر

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:29 ص
ضبط نصف طن لبن بودرة مجهول المصدر وكيماويات بحملات تموينية بالعاشر مصانع الكيماويات
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 500 كيلو لبن بودره و750 كيلو كيماويات جميعهم سلع مجهولة المصدر في حملات رقابية على المصانع بنطاق مدينة العاشر من رمضان، في إطار  تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين العاشر من رمضان بحملة تفتيشية برئاسة  أحمد إبراهيم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، أسفرت الحملة عن  تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الكيماويات لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على 30 شيكاره مركب الفا ايثيلين زنه الواحدة 25 كيلو بإجمالي وزن 750 كيلومركب الفا ايثيلين علي ذمة المحضر.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الحلويات لوجود خامات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على عدد 10 شكائر لبن بودره مجفف منزوع الدسم زنه الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن 500 كيلو لبن بودره مجفف علي ذمة المحضر، وتحرير عدد 2 محضر للبيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير عدد 2 محضر ضد أصحاب أنشطه تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار.


الشرقية

تموين الشرقية

العاشر من رمضان

حملات تفتيشية علي الاسواق



الموضوعات المتعلقة

انقلاب مقطورة على طريق بلبيس – العاشر الصحراوى بالشرقية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:43 ص

صوت من السماء.. ابن الدقهلية نجم فى سماء دولة التلاوة.. أحمد محمود ذاع صيته من تلاوته بالإذاعة الصباحية ومثله الأعلى الشيخ مصطفى إسماعيل.. صفق له الطاروطى من عذوبة صوته.. وحلمه الالتحاق بإذاعة القرآن الكريم

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:00 ص

الفرح تحول لمأتم.. غرق طفل أحد المعازيم فى حمام سباحة بقاعة بالشرقية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:13 ص

تكريم أطباء الشرقية أوائل الجمهورية بالزمالة المصرية

الإثنين، 22 أغسطس 2022 07:32 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة