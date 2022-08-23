اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما كمية من الهيروين داخل توك توك فى التبين

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:51 م
ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما كمية من الهيروين داخل توك توك فى التبين حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي عاطلين حال استقلالهما مركبة توك توك، وعثر بحوزتهما علي كمية من تذاكر الهيروين المخدر قبل ترويجها علي المتعاطين بدائرة قسم شرطة التبين، وحرر محضر بالواقعة..

 

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، وحال سيرهما بإحدي الشوارع بدائرة القسم، شاهدوا عاطلين يستقلان مركبة توك توك ويدخنان سيجارة تفوح منها رائحة الحشيش، وبالاقتراب حاولا الهرب، وتمكنت القوة الأمنية من ملاحقتهما وضبطهما.

 

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من تذاكر الهيروين وسيجارة حشيش مشتعلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1911 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.


امن القاهرة

حيازه مخدرات

اخبار الحوادث

التبين

تجاره المخدرات

تعاطى الهيروين

امن القاهره



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة