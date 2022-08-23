ضبط تاجرى مخدرات بحوزتهما كمية من الهيروين داخل توك توك فى التبين

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض علي عاطلين حال استقلالهما مركبة توك توك، وعثر بحوزتهما علي كمية من تذاكر الهيروين المخدر قبل ترويجها علي المتعاطين بدائرة قسم شرطة التبين، وحرر محضر بالواقعة..

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التبين، لتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، وحال سيرهما بإحدي الشوارع بدائرة القسم، شاهدوا عاطلين يستقلان مركبة توك توك ويدخنان سيجارة تفوح منها رائحة الحشيش، وبالاقتراب حاولا الهرب، وتمكنت القوة الأمنية من ملاحقتهما وضبطهما.

وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من تذاكر الهيروين وسيجارة حشيش مشتعلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1911 لسنة 2022 وتباشر النيابة التحقيقات.