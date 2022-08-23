صحيفة: إسبانيا تملك أكبر منجم ذهب بأوروبا "لم يفتح بعد" بمخزون 300 ألف كيلو

فاطمة شوقى

قالت صحيفة ماجنيت الإسبانية إن إسبانيا بها أكبر منجم في أوروبا، يوجد فيه حوالي 300 الف كيلوجرام ،ولكن حتي الآن لم تصدر أي قرارات بفتحه، وذلك علي الرغم من عدم وجود احتياطي الذهب في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلي أن هذا المنجم يوجد في تابيا دي كاسارييجو (أستورياس) ، على شواطئ خليج بسكاي.

ولفتت الصحيفة إلي أن هذا المنجم يعود إلي 2000عاما عندما أجري الرومان أعمال الحفر الأولى، ، لكن لم يكن لديهم الأدوات اللازمة ولا التكنولوجيا التى ترشدهم لمكان الذهب.

ويعتبر لاس مدولاس موقع تاريخي يقع بالقرب من بلدة بونفيرادا وهي تعتبر أكبر المناطق في اسبانيا بها مناجم ذهب واعتبرته اليونيسكو أحد مواقع التراث العالمي.

ما مقدار احتياطيات الذهب في إسبانيا؟

لا تمتلك إسبانيا احتياطيًا كبيرًا من الذهب، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي ، تمتلك إسبانيا 281 طنًا من الذهب في بنك إسبانيا، بقيمة تقدر بحوالي 14 مليار يورو.

على الرغم من أن الكمية كبيرة جدًا ، تجدر الإشارة إلى أنها تمثل 0.8% من الإجمالي العالمي، فى حين أن الولايات المتحدة لديها أرقام احتياطي يبلغ 8133 طنًا، وألمانيا من جهتها لديها 3359 طنا، وإيطاليا 2451 ، تليها فرنسا بـ2436 طنًا. تتفوق البرتغال على أسبانيا ب 100 طن من الذهب، باحتياطي يبلغ 382.

هذا التوافر المنخفض يرجع إلى عدة عوامل. على الرغم من أن إسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، إلا أنها لا تمتلك احتياطيات كبيرة بسبب المبيعات المتتالية عبر التاريخ.