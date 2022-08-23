صاحب مزرعة بالغربية يلاحق طفلا بسيارته ويصدمه لسرقته بعض ثمار الفاكهة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام سائق سيارة بصدم طفل عقب قيامه بسرقة بعض ثمار الفاكهة بإحدى القرى بالغربية.

تبين أنه بتاريخ 20 الجارى تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من أحد الأشخاص، ونجله "المجنى عليه " مصاب بكسر بإصبع القدم مقيمان بدائرة المركز بتضررهما من مالك مزرعة وشقيقه مقيمان بدائرة المركز لتسببهما فى إصابة نجله المنوه عنها.

بالفحص تبين قيام الطفل المشار إليه بالدلوف للمزرعة ملك المشكو فى حقهما، وسرقة بعض من ثمار الفاكهة وحال مشاهدتهما له قام بالفرار، على أثر ذلك قاما المشكو فى حقهما بملاحقته بالسيارة ملك وقياده الثانى والإصطدام به، وإحداث إصابته المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.