صاحب مخبز فى الوادى الجديد يعلن توزيع العيش مجانا بمناسبة فوز الزمالك بالدورى

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن صاحب مخبز بمدينة الخارجة في الوادي الجديد عن توزيع الخبز مجاناً على المواطنين احتفالا بفوز نادي الزمالك ببطولة الدورى، وذلك على مدار ساعات العمل غدا الأربعاء على أن يكون الصرف بالبطاقة التموينية بدون مقابل.



وقال منصور عباس، صاحب مخبز الساحة بمدينة الخارجة، إنه يعشق نادي الزمالك منذ الصغر وأنه سعيد بالنادي وإنجازاته الرياضية وانه قرر توزيع الخبز بالمجان طوال اليوم بالمجان اعتبارا من غد الأربعاء وعلى مدار اليوم كاملا حتى نفاد حصة الدقيق المخصصة للمخبز.



واضاف منصور، أن الخبز بالمجان لكل أصحاب البطاقات التموينية من غدٍ الأربعاء احتفالا بفوز نادي الزمالك ببطولة الدوري مؤكداً على أن تتويج نادي الزمالك بالبطولة هو فوز مُستحق له.



وحسم نادي الزمالك لقب بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022 بشكل رسمي، عقب خسارة منافسه المباشر بيراميدز بهدف نظيف في مواجهته مع فيوتشر، مساء أمس.



وحصل نادي الزمالك على لقبه الـ14 قبل 3 جولات من نهاية المسابقة، وهي المرة الثانية على التوالي للفريق التي يحصد فيها اللقب المحلي الأبرز، ليحتفل نجوم الفن والإعلام الرياضي ويقدموا التنهئة إلى جمهور القلعة البيضاء.





المخبز



منصور عباس صاحب المخبز









