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شعبة الأدوات المكتبية: معرض "أهلا مدارس" يطرح مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:38 ص
شعبة الأدوات المكتبية: معرض "أهلا مدارس" يطرح مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة معرض أهلا مدارس
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معرض "أهلا مدارس" يستطيع توفير متطلبات الكثيرين، فى ظل الظروف الذى ير به العالم، فأسعار الورق ارتفعت عالميا نتيجة حرائق المكسيك والبرازيل فى الأشجار التى يصنع منها الورق، وقلة الإنتاج.

 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أننا نحاول بقدر الإمكان، تخفيف العبء على كاهل المواطن، لافتا إلى أن معرض "أهلا مدارس" يوفر مستلزمات مدرسية بأسعار مخفضة، موضحا أن التخفيضات تصل إلى 30 %. 

 

وأشار وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن الدولة توفر أماكن للشركات لطرح مستلزمات بأسعار مخفضة.


الادوات المكتبيه

اهلا مدارس

الاسعار



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