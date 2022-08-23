شبكة حقوقية يمنية: أكثر من 18 ألف انتهاك حوثى بمحافظة "ذمار" خلال 7 سنوات

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الثلاثاء، عن ارتكاب عناصر الحوثى انتهاكات واسعة وجسيمة بحق أبناء محافظة ذمار وسط اليمن، والمارين فيها من المحافظات الأخرى، وصلت إلى أكثر من 18 ألف واقعة انتهاك خلال أقل من سبع سنوات.
وذكرت الشبكة ، فى تقرير، أوردته قناة "اليمن" الفضائية - أن "عناصر الحوثى ارتكبت 18 ألفا و413 واقعة انتهاك جسيمة فى محافظة ذمار خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2021".
كما رصد التقرير ارتكاب عناصر الحوثي 474 جريمة قتل لمدنيين خارج القانون، بينهم 32 طفلاً، و12 امرأة، وإصابة 218 شخصا، و19 حالة اغتيال وتصفية لشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية.
ولفت إلى أن عناصر الحوثى أجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، و 4671 حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، تمثلت بفصل موظفين في الدولة في العديد من المجالات الخدمية، وتعيينات غير قانونية للموالين لها في جهاز الدولة، و 5481 حالة تجنيد أطفال في صفوفها، تتراوح أعمارهم بين (12 ـ 16) عاماً، أغلبهم من الأيتام، إضافة إلى نحو 51 عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.
من جهة أخرى حذر ممثلو المنظمات الأممية والمحلية، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن في ظل نقص التمويل وتقليص التدخلات الإنسانية.
وشدد ممثلو المنظمات - وفقا لقناة (اليمن الإخبارية) الثلاثاء، خلال فعالية نظمها ائتلاف صنعاء للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مدينة (مأرب) بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني - على أهمية تعزيز وتشجيع العمل الإنساني لمساعدة الضعفاء والدور الذي لعبته المنظمات الأممية والدولية والإقليمية لتخفيف الأزمة الإنسانية خلال السنوات الماضية من الحرب.
يشار إلى أن الفعالية تهدف إلى تسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن عامة ومحافظة مأرب خاصة، والتي تكتظ بالنازحين، وتحتضن أكثر من 62% من نسبة النازحين في اليمن.
وكان برنامج الغذاء العالمي أكد - في يونيو الماضي - أنه اضطر إلى تعليق جميع أنشطته في اليمن، وقد يتجه إلى إجراء مزيد من التخفيض بسبب نقص التمويل، مشيرا إلى أنه بحاجة إلى 1.5 مليار دولار لمواجهة المتطلبات الإنسانية في اليمن خلال الشهور الستة القادمة.
وأعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد الأسر المتضررة جراء الأمطار الغزيرة والسيول إلى أكثر من ستة وثلاثين ألف أسرة غالبيتها من النازحين، خلال الفترة بين منتصف يوليو الماضي ومنتصف أغسطس الجاري.
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