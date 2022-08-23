شبكة حقوقية يمنية: أكثر من 18 ألف انتهاك حوثى بمحافظة "ذمار" خلال 7 سنوات

وذكرت الشبكة ، فى تقرير، أوردته قناة "اليمن" الفضائية - أن "عناصر الحوثى ارتكبت 18 ألفا و413 واقعة انتهاك جسيمة فى محافظة ذمار خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 وحتى 30 أكتوبر 2021".

كما رصد التقرير ارتكاب عناصر الحوثي 474 جريمة قتل لمدنيين خارج القانون، بينهم 32 طفلاً، و12 امرأة، وإصابة 218 شخصا، و19 حالة اغتيال وتصفية لشخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية.

ولفت إلى أن عناصر الحوثى أجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح والتهجير القسري، و 4671 حالة تقويض طالت مؤسسات الدولة، تمثلت بفصل موظفين في الدولة في العديد من المجالات الخدمية، وتعيينات غير قانونية للموالين لها في جهاز الدولة، و 5481 حالة تجنيد أطفال في صفوفها، تتراوح أعمارهم بين (12 ـ 16) عاماً، أغلبهم من الأيتام، إضافة إلى نحو 51 عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في المحافظة.