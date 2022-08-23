اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد محطات الأتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:14 م
شاهد محطات الأتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى محطة أتوبيس ترددى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، محطات الاتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى، ليعمل الاتوبيس وسط الطريق الدائرى بعد تخصيص حارتين بوسط الطريق الدائرى.

ويعرض اليوم السابع صورا لمحطات الاتوبيس الترددى الجديد، كما يتم تنفيذ مواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري خاصة وان الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT.

ويأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتفقد الوزير عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والاوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور واكاديمية الشرطة والسلام والشرقية وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية

و سيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

محطات الأتوبيس
محطات الأتوبيس

 

محطات الأتوبيس الترددى
محطات الأتوبيس الترددى

 

جانب من المحطة
جانب من المحطة

 

محطة الاتوبيس الترددى
محطة الاتوبيس الترددى

 


الأتوبيس الترددي

الطريق الدائري

الدائري

الأتوبيس الكهربائي



الموضوعات المتعلقة

النقل تدرس تسيير أتوبيس ترددى من محطات المترو والميادين العامة لمحطة الترجمان

السبت، 20 أغسطس 2022 03:23 م

"النقل" تنتهى من توسعة وتطوير 76 كيلو مترا على الطريق الدائرى.. 7 حارات مرورية فى كل اتجاه وتنفيذ 48 محطة للأتوبيس الترددى.. إنشاء طريق خدمى بعرض 10 أمتار على جانبى الطريق.. وتوحيد الشكل الجمالى للعقارات

الأحد، 14 أغسطس 2022 03:00 ص

محطات الأتوبيس الترددى تغير شكل "الدائرى".. تتوسط الطريق وتصل لجانبيه بأنفاق وسلالم مشاة.. إنشاء 48 محطة تجاورها أماكن للميكروباص وجراجات للسيارات الملاكى.. وقريبا منع تحميل الركاب من أعلى الدائرى.. صور

السبت، 13 أغسطس 2022 09:00 ص

"النقل" توجه بكتابة محطات الأتوبيس الترددى على الدائرى باللغة العربية

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:00 ص

مصر ترفع شعار "النمو الأخضر المستدام".. استثماراتها تشكل نسبة 40% من إجمالي حجم مشروعات العام الجديد.. والمونوريل والأتوبيس الترددى على الطريق الدائري والتوسع فى الزراعات العضوية والطاقة المتجددة الأبرز

الخميس، 21 يوليه 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة