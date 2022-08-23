اليوم السابع
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شاهد أعمال توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية.. صور

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 02:00 م
شاهد أعمال توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية.. صور أعمال توسعة المرحلة الثانية من الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم

ويعرض اليوم السابع صورا لمشروع توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية.

وتم الانتهاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى بطول 76 كم من اجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.

 

أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائري
أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائري

 

أعمال توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية
أعمال توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية

 

أعمال توسعة الطريق الدائرى
أعمال توسعة الطريق الدائرى

 

أعمال توسعة المرحلة الثانية من الطريق الدائرى
أعمال توسعة المرحلة الثانية من الطريق الدائرى

 

المسافة من اسكندرية الصحراوي وحتى الواحات
المسافة من اسكندرية الصحراوي وحتى الواحات

 

المسافة من المريوطية وحتى المنصورية
المسافة من المريوطية وحتى المنصورية

 

تقاطع الفريق إبراهيم العرابي
تقاطع الفريق إبراهيم العرابي

 

جانب من أعمال توسعة الطريق الدائرى
جانب من أعمال توسعة الطريق الدائرى

 

طريق الخدمة
طريق الخدمة

 

محور الجزائر
محور الجزائر

 


الطريق الدائري

توسعة الدائري

تطوير الطريق الدائري

النقل

الطرق والكباري



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