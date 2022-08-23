سكرتير عام محافظة الإسكندرية يقود حملة مكبرة مسائية لإزالة الإشغالات

قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام بمحافظة الاسكندرية، مساء اليوم، حملة مكبرة بمنطقة تعاونيات سموحة استجابة لشكاوى المواطنين، حيث تم إزالة جميع الإشغالات والتعديات بعدد من الكافتيريات والمقاهي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

جاءت الحملة لليوم الثاني على التوالي؛ وتنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالشوارع والميادين على مستوى الأحياء بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية، وكذلك تكثيف الحملات المسائية لحظر مكبرات الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

ومن جانب آخر؛ واصلت الجهات المعنية بكافة الأحياء المرور على كافة الشوارع والميادين التى تم الإزالة بها أمس لمنع تواجد الباعة الجائلين مرة اخرى.

شارك في الحملة؛ الدكتورة رباب مدنى رئيس حى شرق، واللواء عمرو عبد المنعم المشرف العام على وحدة التدخل السريع، وأحمد عبدالمجيد مدير عام الادارة العامة للمتابعة، والمهندس إسلام عودة مدير المكتب الفني الهندسي، وجميع الجهات المعنية.