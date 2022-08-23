سقوط عصابة تصنيع الألعاب النارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط القائمين على تصنيع والإتجار بالألعاب النارية.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث قيام (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بتصنيع الألعاب النارية بقصد الإتجار بها، مُتخذاً من الشقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه ، وعُثر بداخلها على (كمية من الألعاب النارية والمواد المستخدمة فى تصنيعها) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بتصنيع المضبوطات للإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.