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سفارة أمريكا فى كييف: روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبانى حكومية فى أوكرانيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 05:41 م
سفارة أمريكا فى كييف: روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبانى حكومية فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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قالت السفارة الأمريكية فى كييف، إن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبان حكومية فى أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

ودعت السفارة الأمريكية في كييف مواطنيها للمغادرة تجنبا لأي تصعيد عسكري روسي، كما حذرت السفارة الأمريكية في كييف من ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا في الأيام المقبلة.

 

وفى وقت سابق، أكد المتحدث الرسمى للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر فى الثالث من أغسطس الجارى، قراره بإطلاق بعثة لتقصّى الحقائق بشأن حادث سجن أولينيفكا بأوكرانيا التى وقعت فى 29 يوليو الماضى، بناء على طلب من حكومتى أوكرانيا وروسيا، إذ ستسعى البعثة إلى التحقق من وقائع الحادث، وتقديم تقرير إلى الأمين العام عند الانتهاء من مهمّتها.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة صرح أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأنه سيعيّن الفريق كارلوس دوس سانتوس (من البرازيل) لقيادة البعثة، وأنه تم تقاسم اختصاصات البعثة مع أوكرانيا والاتحاد الروسي، فضلا عن تشكيل الفريق.

 

وأشار جوتيريش إلى مواصلة العمل للحصول على التأكيدات اللازمة لضمان الوصول الآمن إلى أولينيفكا وأية مواقع أخرى ذات صلة، وذكّر دوجاريك بما قاله جوتيرش: "ببساطة، يجب أن تتمتع بعثة تقصي الحقائق بالحرية للعثور على الحقائق، وأن يكون الفريق قادرا على جمع المعلومات اللازمة وتحليلها".


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