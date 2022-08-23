زيادة دعم مصاريف نشر الأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية لتشجيع النشر الدولى

الإسكندرية أسماء على بدر

وجه الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، بقيام الباحثين بجامعة الإسكندرية بالتسجيل المسبق لأبحاثهم وإحاطة أقسامهم العلمية المختلفة، وذلك بهدف حماية الملكية الفكرية لهم، وإنشاء قاعدة بحثية شاملة بكافة الأبحاث.



كما اكد "الغندور" بضرورة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل التقدم للحصول على تمويل لمشروعاتهم البحثية من جهات أجنبية، وأضاف الغندور أنه سيتم زيادة دعم مصاريف نشر الأبحاث العلمية بنسبة تتناسب مع استفادة جامعة الإسكندرية من الأبحاث.



وأشار إلى أنه تم دعم النشر الدولي في العام 2021/2022 بإجمالي تكلفة تخطت 11 مليون جنيه مصري وذلك بهدف الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية في المجلات العلمية المصنفة عالميا، ولفت الغندور إلى أن أى بحث علمي يخدم الصناعة الوطنية سيلقي دعم كبير من الإدارة العليا بالجامعة، وذلك بغية تشجيع النشر الدولي والذي يعد أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية.