اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 08:36 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء أوكرانيا: نتوقع تلقي 16 مليار دولار من الشركاء بنهاية 2022

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:10 م
رئيس وزراء أوكرانيا: نتوقع تلقي 16 مليار دولار من الشركاء بنهاية 2022 رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال "نتوقع تلقي ما يصل إلى 16 مليار دولار (13.5 مليار جنيه إسترليني) من الدعم المالي من شركائنا الدوليين بحلول نهاية هذا العام، للمساعدة في التعامل مع العملية العسكرية الروسية".


وأكد شميهال - خلال اجتماع حكومي، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" - أن أوكرانيا تمكنت من الحفاظ على استقرارها المالي بفضل المساعدة الخارجية التي بلغت بالفعل 14 مليار دولار، موضحا أن أكثر من 40% من إنفاق الحكومة حتى الآن هذا العام بلغ أكثر من 11.5 مليار دولار (9.7 مليار جنيه إسترليني) - تم تخصيصه للاحتياجات العسكرية.


وأشار إلى أن أكثر من 80% من الشركات في البلاد عادت إلى العمل، مبينا أن الائتمان والضرائب والحوافز التنظيمية إلى جانب المساعدات الأخرى جعلت من الممكن الحفاظ على الاقتصاد.


وأضاف "الحكومة ساعدت بالفعل أكثر من 600 شركة على الانتقال إلى مناطق أكثر أمنًا، حيث استأنفوا الإنتاج، كما تمكن المزارعون من الزراعة عبر أكثر من 80% من مساحة العام الماضي وبدء الحصاد، فضلا عن أن نظامي الطاقة والبنوك يعملان بشكل مستقر.


ومن ناحية أخري، أعلنت سلوفاكيا أنها سترسل 30 مركبة قتالية مشاة إلى أوكرانيا، وفي المقابل ستتلقى 15 دبابة من طراز "ليبورد 2A4" من ألمانيا بدلا من ذلك.


وكان وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد قد صرح، في وقت سابق، بأن حكومة بلاده لن توقف الدعم العسكري لأوكرانيا على الرغم من كل الجهود التي تبذلها روسيا للتأثير على الرأي العام في بلاده بشأن هذا الأمر.


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