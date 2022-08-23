اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 04:32 م
أكرم القصاص
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رئيس مدينة المحلة يعاين 11.5 فدان لتوسعة محطات المعالجة بالمركز

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:32 م
رئيس مدينة المحلة يعاين 11.5 فدان لتوسعة محطات المعالجة بالمركز جانب من الجولة
الغربيـة عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على القيام بعمل معاينات لمحطات المعالجة للصرف الصحى بقرى صفط تراب و بشبيش و دمرو رافقه المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندسة رانيا رفعت منسقة مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة و المهندسة إيمان البدرى هيئة مياة الشرب و الصرف الصحى و مسئولى شركات التنفيذ.
 
و أضاف رئيس المدينة أن الهدف من الجولة هو معاينة قطع الأراضى المقترحة للتوسعة لهذه المحطات و تشمل 5 أفدنة لمحطة بشبيش و4 أفدنة لمحطة صفط تراب و 2.5 فدان لمحطة دمرو
 
تأتى هذة المتابعة في إطار الاستعداد لمبادرة حياة كريمة بمركز المحلة.


 
 

 


محافظة الغربية

مدينة المحلة

توسعة محطات المعالجة



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