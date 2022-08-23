رئيس مدينة المحلة يعاين 11.5 فدان لتوسعة محطات المعالجة بالمركز

الغربيـة عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على القيام بعمل معاينات لمحطات المعالجة للصرف الصحى بقرى صفط تراب و بشبيش و دمرو رافقه المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة و المهندسة رانيا رفعت منسقة مبادرة حياة كريمة بمركز المحلة و المهندسة إيمان البدرى هيئة مياة الشرب و الصرف الصحى و مسئولى شركات التنفيذ.

و أضاف رئيس المدينة أن الهدف من الجولة هو معاينة قطع الأراضى المقترحة للتوسعة لهذه المحطات و تشمل 5 أفدنة لمحطة بشبيش و4 أفدنة لمحطة صفط تراب و 2.5 فدان لمحطة دمرو

تأتى هذة المتابعة في إطار الاستعداد لمبادرة حياة كريمة بمركز المحلة.





