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رئيس جهاز حماية المستهلك للمواطنين: لا تشتروا أدوية عبر صفحات السوشيال ميديا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:38 م
رئيس جهاز حماية المستهلك للمواطنين: لا تشتروا أدوية عبر صفحات السوشيال ميديا أيمن حسام الدين
كتب أحمد عرفة

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أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن البائع الذى يعرض منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى يبيع المنتج من خلال الصفحة وفي حالة قيامه بغلق الصفحة لا يمكن الوصول إليه.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحات لبرنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، نصيحة للمواطنين قائلا: لا تشتري من على صفحات السوشيال ميديا أى منتج مثل الأدوية لأن أغلب الأدوية مغشوشة وتكون نصب واحتيال، ولا تشترى أي منتج إلا إذا كانت شركة معروفة.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن من يشترى منتجات عبر الإنترنت له نفس حقوق من يشترى منتجات من السوق التجاري العادى.


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