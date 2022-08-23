اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:33 م
أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الصومالي يدعو العلماء لمساعدة المتضررين

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:00 م
رئيس الوزراء الصومالي يدعو العلماء لمساعدة المتضررين رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
أ ش أ

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دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، العلماء ورجال الدين الصوماليين، إلى مساعدة المتضررين، وقال: إن رجال الدين هم أساس وعي المجتمع من أجل الحصول على مساعدة من الشعب الصومالي المقيم في البلاد وخارجها.


واستعرض بري - خلال اللقاء اليوم الثلاثاء مع علماء صوماليين ، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - سبل مواجهة ظاهرة الجفاف وتقديم المساعدات للمتضررين وتحقيق الأمن والحكم الرشيد في البلاد.


وقال رئيس الوزراء إن الجيش الصومالي بالتعاون مع أهالي محافظة هيران يقاتلون من قام بحرق آبار المياه ونهب ممتلكاتهم ، مما دفع السكان المحليين إلى النزوح، مضيفا أنه من الضروري زيارة العلماء هناك لتقييم الوضع الإنساني .. كما استمع خلال الاجتماع إلى اقتراحات مهمة من رجال الدين، مشيرا إلى أهمية دورهم في السلام والوعي العام ومكافحة الإرهاب.


الصومال

حمزة عبدى برى

المتضررون فى الصومال

الحكومة الصومالية



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