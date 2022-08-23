رئيس الوزراء الصومالى يناقش سبل مواجهة الإرهاب والجفاف مع رجال الدين

‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

التقى رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، علماء بلاده، وناقش معهم سبل إبراز دورهم المهم في مواجهة ظاهرة الجفاف وتقديم المساعدات للمتضررين وتحقيق الأمن والحكم الرشيد في البلاد.

‏ووفقا للوكالة الوطنية الصومالية للأنباء، استمع خلال الاجتماع الذي جرى في مقر إقامته إلى اقتراحات مهمة من رجال الدين، وأشار إلى أهمية دورهم فيالسلام والوعي العام ومكافحة الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء بري: "إن أبطال الجيش الوطني بالتعاون مع أهالي محافظة هيران يقاتلون مع العدو الإرهابي الذي قام بحرق آبار المياه ونهب ممتلكاتهم مما دفع السكان المحليين إلى النزوح، مضيفا أنه من الضروري زيارة العلماء هناك لتقييم الوضع الإنساني".

ودعا حمزة عبدي بري إلىمساعدة المتضررين، مؤكدا أن رجالالدين هم أساس وعي المجتمع من أجلال حصول على مساعدة من الشعبالصومالي المقيم في البلاد وخارجها.

‏‏وكانت ‏ارتفعت حصيلة ضحايا فندق في مقديشيو، وقال وزير الصحة الصومالى، الدكتور على حاجى، الأحد، إن الهجوم الإرهابى على فندق "حياة" بالعاصمة مقديشو أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 117 آخرين.

قام الوزير بجولة تفقدية إلى كافة المستشفيات التى استقبلت القتلى والجرحى نتيجة الهجوم الإرهابى الذى شنته مليشيات الشباب المتطرفة.

وكان قائد الشرطة الوطنية قد أشار فى مؤتمر صحفى إلى أن القوات الأمنية ركزت أثناء تنفيذ العملية على سلامة المدنيين، كما أنها أنقذت 106 شخص بينهم أطفال ونساء من محيط الفندق.

ويعد هذا أكبر هجوم على مقديشو منذ انتخاب الرئيس الصومالى الجديد حسن شيخ محمود فى مايو.

وبدأ الهجوم الذى شنّته الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة بالأسلحة والقنابل على فندق "حياة" مساء الجمعة واستمر يومًا واحدًا، واحتجز على إثره العديد من الأشخاص داخل الفندق الشهير.

ويعتبر الفندق مكانًا مفضّلًا للقاءات المسؤولين الحكوميين وقد أصيب بأضرار فادحة وانهارت أقسام منه.