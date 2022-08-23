رئيس المجلس الرئاسي اليمني يعرب عن تقديره لمواقف أمريكا تجاه بلاده

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أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بالعلاقات الثنائية المتميزة مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تقديره لمواقف واشنطن تجاه الشعب اليمني وقيادته الشرعية.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال لقاء العليمي، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، مع السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن؛ لبحث مستجدات الوضع اليمني وجهود إحلال السلام في البلاد.



وتطرق اللقاء إلى الجهود الأممية والدولية لتنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع ميليشيا الحوثي على الوفاء بالتزاماتها بموجب الإعلان الأممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانئ الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.



واستعرض فاجن مجالات الدعم الأمريكي القائمة والمستقبلية بما فيها المساعدات الإنسانية والإنمائية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار للمرة الأولى، منوها بالدعم الواعد لقوات خفر السواحل، وحرس الحدود اليمنية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية خصوصا بمجال بناء القدرات المؤسسية للبنك المركزي ووزارة المالية، فضلا عن قطاعات الصحة والتعليم، والمياه والصرف الصحي.



وأبلغ السفير الأمريكي لدى اليمن، الدكتور العليمي موافقة الحكومة الأمريكية على استئناف برامج التبادل الثقافي مع الحكومة اليمنية وعلى رأسها برنامج الزائر الدولي بعد سبع سنوات من التوقف.



وثمن العليمي هذا الدعم للحكومة الأمريكية، معربا عن أمله في أن يفتح ذلك أفاقا أوسع لتعزيز الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي ليشمل ذلك تأهيل القطاع الزراعي في البلاد.