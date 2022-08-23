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خطة تنشيط سوق الأوراق المالية.. النظر فى منح إعفاء ضريبى لصناديق الاستثمار أبرزها

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:00 ص
خطة تنشيط سوق الأوراق المالية.. النظر فى منح إعفاء ضريبى لصناديق الاستثمار أبرزها مجلس الشيوخ
كتبت - نورا فخرى

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كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، عن الخطة التي تتبناها الحكومة خلال العام المالي 
 لتنشيط سوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها تحفيز الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية وتشجيع الاكتتاب العام، تفعيل برنامج طروحات لشركات قطاع الأعمال العام، بالبدء في طرح بعض الشركات ذات العائد المرتفع لتحفيز الاكتتاب العام. 
 
يأتي ذلك علي جانب العمل علي توكيد سلامة أسواق المال المصرية، ودعوة الشركات الكبيرة والمتوسطة لطرح أسهمها في البورصة المصرية، وتشجيع الاكتتاب بها، وكذلك تفعيل برنامج الأطروحات لشركات قطاع الأعمال العام بالبدء في طرح بعض الشركات ذات العائد المرتفع لتحفيز الاكتتاب العام، و دعوة المستثمرين العرب لزيادة معاملاتهم المالية من خلال نشاط البورصة المصرية بالتوسع في الاستثمار في أسهم الشركات المقيدة بها، على غرار الإمارات العربية المتحدة التي اكتتبت في أسهم البنك التجاري الدولي وشركة فورس للاتصالات.
 
كما تتضمن خطة الحكومة، حسمبا ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  لتنشيط سوق الأوراق المالية، تفعيل دور الصندوق السيادي في تنشيط الاستثمارات العربية في مصر والدخول في مشاركات مع الشركات الوطنية والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات لجذب مزيد من  الاستثمارات العربية، بالاضافة إلي النظر في منح إعفاء ضريبي لصناديق الاستثمار في أدوات الدين العام والأسهم المقيدة بالبورصة وشركات رأسمال المخاطر.
 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

البورصة

سوق الأوراق المالية



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