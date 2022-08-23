اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:33 م
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ختام سباق الهجن بالعلمين بحضور الشيخ سلطان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد الإماراتى

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 06:35 م
ختام سباق الهجن بالعلمين بحضور الشيخ سلطان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد الإماراتى ختام سباق الهجن بالعلمين
العلمين - محمد حسين

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شارك الشيخ سلطان بن محمد آل نهيان رئيس الاتحاد الإماراتى للهجن فى حضور ختام فعاليات سباق الهجن بمضمار العلمين، واختتمت فعاليات السباق بأربعة أشواط تراثية، وانطلقت فعاليات على مسافة 5 كيلو مترات وصولًا لخط النهاية أمام المنصة الرئيسية التى تواجد فيها مئات المشاهدين.

وانطلقت فعاليات السباق صباح اليوم وتواصلت على 32 شوطًا وشارك فيها 900 جمل حضرت للتنافس على أول المراكز بدعم من اتحاد سباقات الهجن اللإماراتى.

والأشواط التى شهدها ميدان العلمين تتضمت تسابق  الهجن الأصيلة للهجن من فئة "قعدان" و"أبكار"، إضافة لشوط  مفتوح  الهجن من كل الأعمار، وشوطين لهجن محافظات لمسافة 5 كيلو و3 كيلو، وشوط للهجن نوع العباديات، وشوط خاص بالهجن من محافظة مرسى مطروح، وجميعها بواسطة الهجان الألى، وشوطان تراثيان خلالها يتم قيادة الهجن بواسطة الهجان البشرى، واشوط خصصت لقيادة الهجن من السلالات فئة "حراير"، وشوط فئة "عباديات".

ختام سباق الهجن بالعلمين
ختام سباق الهجن بالعلمين

العلمين

الهجن

سباقات الهجن

سيناء



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