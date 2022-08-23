حياة كريمة فى المنيا.. مشروعات صرف ومجمعات خدمية وزراعية ومحطات المياه الأبرز

المنيا-حسن عبد الغفار

مشروعات فى كل مكان، قرى المنيا تتزين بمبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز شمالا وجنوبا، وتشمل 192قرية و757 تابع لتلك القرى، حيث تشهد قرى المنيا العديد من المشروعات منها الصرف الصحى ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والوحدات الطبية والزراعية وغيرها من المشروعات التى تشهدها تلك القرى ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى.

تشهد الوحده المحليه بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوى إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية، ومشروع المجمع الطبى بقرية بنىخالد، وفى قرية تنده ونزلة تنده العديد من المشروعات ومنها الصرف الصحى ومحطات المياه، كذلك الوحده المحليه بقربه نواي التى يجرى فيها أعمال الصرف الصحي بقريه الاداره و الوصلات المنزليه ، أما الوحدة المحلية لقرية دروة تشهد أعمال محطة الصرف الصحي بقرية سيف النصر الغربية، أعمال وحدة الشئون الإجتماعية بقرية ديروط ام نخلة .