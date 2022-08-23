حياة كريمة فى المنيا.. مشروعات صرف ومجمعات خدمية وزراعية ومحطات المياه الأبرز

مشروعات فى كل مكان، قرى المنيا تتزين بمبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 5 مراكز شمالا وجنوبا، وتشمل 192قرية و757 تابع لتلك القرى، حيث تشهد قرى المنيا العديد من المشروعات منها الصرف الصحى ومجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والوحدات الطبية والزراعية وغيرها من المشروعات التى تشهدها تلك القرى ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى.
تشهد الوحده المحليه بقرية ابشادات التابعة لمركز ملوى إنشاء محطة الصرف الصحى بقرية، ومشروع المجمع الطبى بقرية بنىخالد، وفى قرية تنده ونزلة تنده العديد من المشروعات ومنها الصرف الصحى ومحطات المياه، كذلك الوحده المحليه بقربه نواي التى يجرى فيها أعمال الصرف الصحي بقريه الاداره و الوصلات المنزليه ، أما الوحدة المحلية لقرية دروة تشهد أعمال محطة الصرف الصحي بقرية سيف النصر الغربية، أعمال وحدة الشئون الإجتماعية بقرية ديروط ام نخلة .
إلى جانب المشروعات التى تشهدها الوحدة المحلية بالروضة والتى يجرى فيها أعمال مدرسة الروضة الاعدادية بنين وكذلك وحدة إسعاف الروضة وايضا المجمع الطبى بالروضة.
كما يشهد مركز ابوقرقاص العديد من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة وتظهر تلك المشروعات فى الوحدة المحلية بقرية اتليدم فى عدد من القطاعات ومنها قطاع الصحة والذى يشهد مشروع إنشاء الوحدة الصحية، الوحدة الصحية بقرية سفاي، الوحدة الصحية بقرية ساقية موسي، أما قطاع الأمن يشهد مشروع إنشاء نقطة شرطة اتليدم وفى قطاع الكهرباء والإنارة يجرى انشاء مشروع مد كابلات كهرباء ارضي بديل لاسلاك الضغط المتوسط بقرية اتليدم
وفى مركز العدوة تشهد القرى بالمركز العديد من المشروعات ففى الوحدة المحلية صفانية يجرى العمل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بقريه منشأة عبدالله والبدء في مركز تنمية الأسره والطفوله بقرية صفانية.
ويحدث أيضا فى مركز ديرمواس، حيث تشهد القرى مشروعات التطوير ومنها المجمع الزراعي والبيطري بمنشاة سمهان ومركز تنمية الاسرة بمنشأة سمهان، والوحدة الصحية بعزب التل ووحدة الاسعاف بالرحمانية.
وقال اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا أنه يتابع علي مدار الساعة موقف المشروعات ونسب التنفيذ ومتابعات تنسيقية لانهاء اي مشاكل وتذليل اي عقبات تعوق سرعة الانجاز والانتهاء من المشروعات في اسرع وقت ممكن ومتابعة الالتزام بتنفيذ الاعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة .
وأضاف المحافظ أن مبادرة تطوير الريف المصرى يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس، وملوى، وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة، بتكلفة حوالى 23 مليار جنية، وتضم 192 قرية و757 تابع لتلك القرى، واكد أنه تم ضم مركزى سمالوط وبنى مزار للمبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى.
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (1)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (2)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (3)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (4)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (5)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (6)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (7)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (8)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (9)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (10)
مشروعات الصرف والمجمعات الخدمية والزراعية ومحطات المياه (11)
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