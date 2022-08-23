حياة كريمة.. استكمال المجمع الزراعي وتغيير شبكة المياه المتهالكة بالنمسا في الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر مواصلة العمل فى فعاليات المبادرة الرئاسية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

ويقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجري متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، حيث يتم إستمرار العمل في إنشاء المجمع الزراعي بالنمسا، والذي يتكون من طابقين الطابق الأول جمعية زراعية ووحدة بيطرية، والطابق الثانى إرشاد زراعي، كما تابع أيضا إستمرار العمل بمشروع الصرف الصحي بالنمسا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل أيضاً فى متابعة تغيير شبكة المياه المتهالكة بالنمسا، وذلك تحت إشراف رئيس شبكة مياه إسنا، وحسن أحمد جاد الكريم رئيس شبكة مياه النمسا، ومرسى النوبى سباك شبكة النمسا.

وأكد رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى مواصلة العمل في إنشاء لوحة توزيع كهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، موضحاً أنه تتكون لوحة توزيع كهرباء المنطقة من طابقين، حيث أن الطابق الأول يضم لوحة توزيع كهرباء والطابق الثاني مكاتب إدارية غرفة شحن، ويتم العمل تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة شركة مدكور وتحت إشراف المهندس عادل منير قوره مدير كهرباء النمسا، حيث أنه جاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح المهندس محمد عشري، أنه تضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



أعمال إنشاء المجمع الزراعي والصرف الصحي بالنمسا



العمل فى الصرف الصحى بالقرية



العمل فى تغيير شبكه المياه المتهالكة بالنمسا



إنشاء المجمع الزراعي والصرف الصحي بالنمسا