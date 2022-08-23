حملة نظافة مكبرة بطريق ( الفتح – ساحل سليم ) ورفع مخلفات المبانى بأسيوط.. صور

كتب - أسامة عبد الحميد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة والتطوير بمختلف قرى وأحياء ومراكز المحافظة، فى إطار خطة المحافظة بالنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين حالة الطرق الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من الحملات بصفة دورية طبقًا للامكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة ومسئولي الأحياء والمراكز، على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة، خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بهذا الملف الهام، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.



حيث وجه محافظ أسيوط، وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة برئاسة خالد مصطفى مدير الوحدة برفع كافة الاتربة والمخلفات من على جانبى طريق الفتح – ساحل سليم وشفط كافة الرمال من على الطريق الرئيسي لتحسين حالة الطريق، حيث تم تنفيذ حملة نظافة شاملة لإزالة الأتربة ومخلفات المباني وغيرها بالاستعانة بمعدات الانقاذ السريع ومعدات شفط الأتربة كـ(سيارات الكنس الالى - الجليدر ، لوادر ، قلابات ، معدات شفط الأتربة ، ....) وغيرها من المعدات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مؤكداً على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بمراكز وقرى المحافظة تنفيذاً للخطة الموضوعة لهذا القطاع للقضاء على كافة المخلفات والاشغالات خاصة المتراكم منها.





















































