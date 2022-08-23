حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" تصل الأسمرات للتوعية بخطورة الزواج المبكر

كتب محمود راغب

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وتستهدف جميع محافظات الجمهورية، استكمالا لتصدى الوزارة لظاهرة الزواج المبكر بين الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تستهدف الحملة المناطق الأكثر احتياجا وقرى ومراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والفئات والأسر الأولى بالرعاية، والأسر المستفيدة من الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" والأسر المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى.

وحرصت وزارة التضامن الاجتماعي على تنظيم ندوة توعوية لتوعية الأسر بالأسمرات ، وتنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية، حيث تقوم الرائدات بوزارة التضامن بتوعية السيدات المستفيدات بعدم الزواج المبكر بجانب أيضا تقديم العديد من الخدمات والدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج "تكافل وكرامة".

وكانت وزارة التضامن قد أطلقت مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.



الحضور فى الحملة



جانب من الأهالى