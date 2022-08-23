حسن الخاتمة.. شاب سكندري مات ساجدًا أثناء إمامته للصلاة فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

توفى مصطفى حمدان، ابن محافظة الإسكندرية، أثناء أدائه صلاة المغرب، وإمامته العاملين، داخل مقر عمله، والذين فوجئوا بوفاته عقب الانتهاء من الصلاة وهو ساجد في صلاة المغرب أمس الاثنين.

وقال عمرو حمدان، شقيق الشاب المتوفى، إن شقيقه لديه محل مشويات وعند وصوله المحل جاء موعد صلاة المغرب، فطلب من العاملين الاستعداد للصلاة وبدأ إمامتهم، إلا أنه أثناء سجوده سقط، فأكمل العاملون في المسجد الصلاة، وتقدم أحدهم لاستكمال الصلاة معتقدين أنه تعرض لحالة إغماء.

واضاف شقيق الشاب، أنه عقب الانتهاء من الصلاة فوجئوا به متوفيا وهو ساجد، فاتصلوا بالإسعاف، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرًا إلى أن مصطفى توفى عن عمر 27 عامًا، وكان متزوجًا ولديه طفل "سليم" وعمره عام ونصف، وكان ينتظر المولود الثاني بعد 4 أشهر، إلا أنه لقى ربه أثناء صلاة المغرب، وكانت جنازته مشهدا كبيرا لحب الناس والجيران والأصدقاء له.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جنازة شاب يدعى مصطفى توفى، أثناء إمامته لزملائه في الصلاة وهو ساجد، وأظهر مقطع فيديو يرصد جنازة مهيبة للشاب مصطفى حمدان، 27 عامًا، في الإسكندرية، وتبارى الجميع في ذكر محاسنه وأخلاقه، خاصة وأنا ختام حياته جاء ساجدًا لرب العباد.

وكتب أصدقاء مصطفى على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إن مصطفى يعول طفل عمره عام ونصف "سليم"، وكان في انتظار مفاجأة سارة بعد عدة أشهر لكن الله اختاره قبل رؤية مولوده الجديد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مؤثرة، من بينها "ماذا بينك وبين ربك" و"من عاش على شيء مات عليه"، ومنهم من علق بـ"حسن الخاتمة".