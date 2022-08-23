حبس المتهم بالتعدى على فتاة داخل صيدلية فى الإسماعيلية 4 أيام

قررت النيابة العامة بالإسماعيلية، حبس المتهم بارتكاب واقعة الإعتداء علي فتاة داخل صيدلية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية 4 أيام علي ذمة التحقيقات في الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق إلي أقوال المتهم بارتكاب الواقعة بعد مواجهته بأدلة الثبوت من تفريغات الكاميرات وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالفتاة المعتدي عليها بعد ضبطه مع المتهم ومبلغ مالي متبقي من متحصلات واقعة السرقة بالإكراه للصيدلية.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهم ارتكب الواقعة بغرض سرقة المجني عليها والتحصل علي أي مبالغ مالية من الصيدلية وسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالفرار من مكان الواقعة.

ووجه اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بتشكيل فريق بحث ضم ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث قسم ثالث الإسماعيلية لسرعة تحديد مكان المتهم وضبطه لما شكلته الواقعة من خطورة علي الأمن العام.

ونجح فريق من المباحث الجنائية في الإسماعيلية برئاسة المقدم شادي الكفراوي رئيس وحدة مباحث قسم ثالث الإسماعيلية في تحديد مكان المتهم بعد اختبائه في عزبة الهجانة بمدينة نصر بالقاهرة.

واستهدف فريق من المباحث الجنائية ضم النقباء ملهم البلتاجي ومروان منصور وحسام رأفت معاونو مباحث قسم ثالث الإسماعيلية المتهم في مكان اختبائه ونجحو في ضبطه.

وتمكنت الحملة من ضبط الهاتف المحمول بحوزة المتهم وجزء من المبالغ المالية المتحصل عليها من الطبيبة المعتدي عليها وحررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى اصدرت قرارها المتقدم.

وكانت وزارة الداخلية نشرت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى جاء فيه نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكب واقعة الاعتداء بالضرب على فتاة تعمل بصيدلية في الإسماعيلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية بتاريخ 20 الجارى، من إحدى المستشفيات بوصول فتاة (تعمل بإحدى الصيدليات - مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ) إثر تعرضها للإعتداء بالضرب.

بالفحص تبين أنه أثناء تواجد الفتاة المشار إليها داخل الصيدلية "محل عملها" الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، قام شخص مجهول بالدلوف إلى الصيدلية والتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها والاستيلاء على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذ بالهرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية – له معلومات جنائية)، كما أمكن تحديد مكان إختبائه بمنزل أهلية زوجة نجل عمه (له معلومات جنائية) بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول خاص بالمجنى عليها - مبلغ مالى من متحصلات الواقعة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط نجل عمه، وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.