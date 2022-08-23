اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:39 ص
أكرم القصاص
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جونسون يبحث قضايا الأمن الدولي في اتصال مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 12:00 ص
جونسون يبحث قضايا الأمن الدولي في اتصال مع قادة أمريكا وفرنسا وألمانيا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ

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أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا مع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لبحث التعاون في قضايا الأمن الدولي والدبلوماسية.


وبحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، أكد جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز، في مكالمة مشتركة، التزامهم الراسخ بدعم أوكرانيا في مواجهة التدخل الروسي.


كما شدد القادة على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريزهيا النووية.


وبحث جونسون مع بايدن وماكرون وشولتز الأولويات المشتركة الأخرى، بما في ذلك إيران والجهود المشتركة لمنع الانتشار النووي وردع أنشطة إيران الإقليمية التي تؤدي لزعزعة الاستقرار.


ووفقا للموقع، رحب رئيس الوزراء البريطاني بالاتصال، واتفق القادة على أن فرقهم ستواصل العمل معا بشكل وثيق في الأسابيع المقبلة.


بوريس جونسون

بريطانيا

أمريكا

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رئيس الوزراء البريطاني



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