جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات "حياة كريمة" بنهطاي

الغربيــة - عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، إلى جانب أعمال الرصف بمدينة طنطا.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أعمال إنشاء الموقف والسوق النموذجيين بالقرية، إلى جانب تفقد أعمال إنشاء مركز شباب قرية نهطاي، مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، مركز تنمية الأسرة، وحدة الحماية المدينة ونقطة الشرطة.

كما تفقد المحافظ أعمال رصف شارع الحياة بمدينة طنطا، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديمة والجزيرة الوسطى، وفرد طبقة السن تمهيداً للرصف.

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 934 مشروع داخل (54) قرية و( 88 ) تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4.1 مليار جنيه.