جنايات الجيزة تعاقب سائق بالسجن المؤبد قتل زوجته بسبب الخلاف على مصروف البيت

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، سائق بالسجن المؤبد قتل زوجته بسبب الخلافات على مصروف البيت في العمرانية.

تضمن أمر الإحالة بأن المتهم "ج.ا- سائق" قتل عمدا زوجته "ر.م- ربة منزل" واعترف المتهم بجريمة القتل مبررا فعلته بأنه تخلص منها بسبب نكدها وكثرة طلباتها.

وجاءت أقوال الشهود والجيران ان المجني عليها طيبة السمعة وان زوجها دائما يتعدى عليها بالضرب نظرا لطلبها مصروف البيت والتصرف في أمر أولاده من مأكل وملبس ودائم التشاجر مع زوجته والجيران عندما يتدخلوا لفض التشاجر بينهما كان يفتعل معهم المشاكل فكانوا يتجنبوه لانه معروف بسمعته السيئة

كما كشف تقرير الصفة التشريحية أن الجثة لرية منزل في العقد الثالث من عمرها ترتدي ملابسها كاملة وبها كدمات وسحجات، وتبين أن الوفاة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ونزيف داخلي نتيجة طعنات متفرقة بجسد المجني عليها أدت إلى الوفاة في الحال.

وأكد المتهم أمام جهات التحقيق انه بيت النية لقتل الزوجة، والتقي بشقيقتها وطلب منها أخذ الطفلين، وذلك قبل ارتكاب الواقعة بيوم وعندما وجد زوجته بمفردها قرر قتلها، وطعنها لتسقط جثة غارقة في دمائها، وعندما حمل زوجته محاولًا إخفاء جثتها أسفل عقار تحت الإنشاء تم فضح أمره بواسطة أحد العمال الذى وجد دماء علي العقار، وأخطر الشرطة.

كما توصلت التحريات إلي أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه بيت النية وعقد العزم وأحضر سلاحا أبيض مطواة، بارتكاب واقعة القتل، وطلب من شقيقه المجني عليها أخذ الطفلين مبررًا زيارة شقيقه المريض برفقة الزوجة، وعقب تأكيده من تواجد الزوجة بمفردها هجم عليها وطعنها عدة طعنات.

وألقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق قتل زوجته وحاول التخلص من جثتها في عقار تحت الإنشاء.

تلقي قسم شرطة الجيزة بلاغا بوجود جثة المجني عليه أسفل أحد العقارات تحت الإنشاء وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي مرتكب الواقعة

وتبين من التحريات أن زوج المجني عليها وراء الحادث وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.