وأوضح المركز بحسب صحيفة "ذاهل" الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن ولاية وايومنج الأمريكية أبلغت عن حالة إصابة واحدة بالمرض لتصبح الولاية الأخيرة في البلاد التي تعلن انتشار المرض.

وأعلنت وزارة الصحة في الولاية الأمريكية، أن حالة الفيروس الوحيدة هي من رجل مقيم في مقاطعة لارامي، مضيفة أن ممثلي الصحة العامة بالولاية تابعوا الشخص المصاب لمعرفة ما إذا كان السكان الآخرون على اتصال مباشر معه.

وقالت عالمة الأوبئة بالولاية أليكسيا هاريست، "نظرا لانتشار جدري القرود من خلال الاتصال الوثيق، فإننا لا نعتقد أن خطر الفيروس أصبح الآن مصدر قلق أكبر للمجتمع المحلي أو لمعظم الناس في الولاية"، مشيرة إلى أن جدري القرود لا ينتشر بسهولة مثل الفيروسات المألوفة كالإنفلونزا أو كوفيد.

وحتى الأمس، تم الإبلاغ عن 15 ألفا و 433 حالة جدري القرود في الولايات المتحدة من بينهم 3 ألاف حالة في نيويورك تليها كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وجورجيا، بحسب بيانات المركز الأمريكي.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، مرض جدري القرود حالة طواريء صحية عامة بعد أن تفشى المرض في الولايات المتحدة.

وانتشر مرض جدري القرود بشكل سريع في أمريكا منذ أن أكدت السلطات الصحية في بوسطن أول حالة إصابة في الولايات المتحدة مايو الماضي حيث كانت آخر مرة أعلنت فيها الولايات المتحدة حالة طواريء صحية عامة كانت لمواجهة كوفيد 19 في يناير 2020.