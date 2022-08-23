جامعة الإسكندرية توافق على 4 اتفاقيات أولية بمجال البحث العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

وافقت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، ومجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة الدكتور اشرف الغندور على عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرة تفاهم فى البحث العلمى .

ووافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا، كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وجامعة kings بكوريا الجنوبية (قسم المحطات النووية).

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم والتعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية (كلية التجارة) وجامعة ماكمستر بكندا (كلية ديجروت لإدارة الأعمال)، كما وافق المجلس علي مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة University of east London.