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تنسيق الجامعات2022.. رابط الموقع الإلكترونى للتقدم للجامعات الأهلية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 11:27 ص
تنسيق الجامعات2022.. رابط الموقع الإلكترونى للتقدم للجامعات الأهلية موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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ينشر اليوم السابع رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة ، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.
 
http://www.tansik.egypt.gov.eg/
 

وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:

 

1 الطب 82%

2 طب الاسنان 80%

3 العلاج الطبيعى 78%

4 الصيدلة 74%

5 الطب البيطري 70%

6 الهندسة 68%

7 علوم الحاسب 62%

8 العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55

 


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