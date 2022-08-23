تنسيق الجامعات 2022.. 7 ساعات على غلق موقع التنسيق أمام طلاب المرحلة الثانية

كتب محمد صبحى

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى للجامعات 2022 باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثانية بعد 7 ساعات، حيث إنه وفقا للجدول الزمنى للمرحلة يغلق الموقع فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قرار وزير التعليم العالى بمد فترة التقدم للتنسيق حتى مساء اليوم بدلا من مساء أمس الاثنين.

ويتاح أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية تعديل وتسجيل الرغبات حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 255 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.