تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى "الأهلية"

وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق القبول ب الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ حتى الآن 8000 طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الأهلية.