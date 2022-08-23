تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى "الأهلية"

انطلقت اليوم، الثلاثاء، مرحلة تنسيق الجامعات الأهلية وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس، حيث تم إتاحة موقع التنسيق لتسجيل الرغبات ومن بين الجامعات التى انضمت لتنسيق الجامعات الأهلية الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية وبها كليات:-
1 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – مركز جامعة أسيوط
2 الدراسات التجارية وادارةالاعمال – مركز جامعة أسيوط
3 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - مركز جامعة عين شمس
4 الدراسات التجارية وإدارة الأعمال مركز جامعة عين شمس
5 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع الإسكندرية
6 الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فرع الإسكندرية
7 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية
8 الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فرع المنوفية
9 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مدينة السادات
10 الدراسات التجارية وإدارة الأعمال مدينة السادات
11 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الفيوم
12 الدراسات التجارية وإدارة الأعمال الفيوم
13 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قناة السويس
14 الدراسات التجارية وإدارة الأعمال قناة السويس
15 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بني سويف
16 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بقنا
17 الدراسات التجارية وادارة الاعمال جنوب الوادي بقنا
18 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بالغردقة
19 الدراسات التجاريةوادارةالاعمال جنوب الوادي بالغردقة
20 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج
21 الدراسات التجارية وادارة الاعمال بسوهاج
22 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات اسوان
23 الدراسات التجارية وادارة الاعمال اسوان.
وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ حتى الآن 8000 طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022.
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الأهلية.
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