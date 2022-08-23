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تنسيق الجامعات 2022.. بدء حجز اختبارات القدرات للشهادات المعادلة الخميس

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 09:57 ص
تنسيق الجامعات 2022.. بدء حجز اختبارات القدرات للشهادات المعادلة الخميس مكتب تنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أعلنت وزارة التعليم العالى أنه تمت الموافقة على عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) لهذا العام 2022، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

وأشارت وزارة التعليم العالى ، إلى أنه تيسيرًا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تُقرر الاستمرار فى إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وهو www.tansik.egypt.gov.eg وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي تسلمه الطالب عند تسجيل بياناته ورغباته على موقع التنسيق الإلكتروني، هذا وسيتم فتح الموقع للتسجيل وحجز هذه الاختبارات بداية من يوم الخميس 25/8/2002، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المُحددة على بداية من السبت 27 أغسطس الجارى وحتى 7 سبتمبر

وعلى الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحًا ومعه المستندات الآتية-

1. صورة من شهادة الثانوية المعادلة (العربية أو الأجنبية) الحاصل عليها الطالب.

2. مُستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.

 

 


تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

تنسيق الشهادات المعادلة

اخبار مصر

التعليم العالى



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