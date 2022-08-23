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تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 07:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. اليوم آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية تنسيق الجامعات 2022
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الالكترونى اليوم الثلاثاء، باب تسجيل وتعديل الرغبات أمام طلاب تنسيق المرحلة الثانية فى آخر موعد لتسجيل الرغبات بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق، وذلك فى ضوء قرار وزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور بمد باب تسجيل الرغبات والتقدم لتنسيق المرحلة الثانية حتى السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بدلا مما كان مقرر له أمس الاثنين.
 
وكان أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق صباح أمس الاثنين، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 235 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.
 
وأكد السيد عطا، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء اليوم .
 
وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.
 
وأكد المُتحدث الرسمي، أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

اخبار مصر

التعليم العالى

اخبار مصرية

تنسيق المرحلة الأولى

المرحلة الثانية للتنسيق



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