تكريم المشاركين فى معرض إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكفر الشيخ.. صور

كرم اللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المشاركين من العارضين في معرض إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة والذي أقيم بمحافظة الشرقية، بمشاركة 9 محافظات، لعرض أشهر الحرف اليدوية التي تشتهر بها محافظة كفر الشيخ ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضور الدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة.

ووجه السكرتير العام الشكر للمشاركين الخمسة، والظهور بالمظهر اللائق بتاريخ ومكانة محافظة كفر الشيخ، مما كان له الأثرى لدى المتابعين والزائرين للمعرض وما تميزت به جناح كفر الشيخ من مشغولات يدوية من أعمال الكروشيه والتطريز،إضافة إلى الرسم بأعواد القمح،وعرض السجاد والكليم والذي تشتهر به المحافظة و مركز مطوبس.

وكرم اللواء تامر سعيد، السكرتير العام، محمد عبدالباقي حسن، وعدلي ابراهيم شناوي، وشقيقه إبراهيم شناوي، و واسراء حسين وشقيقتها هاجر، مؤكداً على تقدير وشكر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لهم، على المشاركة الفعالة وأبرز ما تتميز به المحافظة من هوي تراثية وحرق يدوية تميزها عن عدد من المحافظات.