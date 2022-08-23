تفاصيل خدمات وجراحات قسم القلب والصدر داخل مستشفى طيبة التخصصي في إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يُقدم قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر العديد من الخدمات والجراحات الطبية المتخصصة، وذلك عن طريق أمهر الجراحين والخبراء في هذا التخصص الدقيق وفي مجال التخدير والعناية المركزة لمرضى جراحات القلب، وذلك بإشراف الدكتور محمد عبدالقادر استشاري جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر.

ويضيف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه من أهم مميزات القسم وأهم الجراحات والخدمات المقدمة بالقسم بمستشفى طيبة التخصصي، ومن أهم هذه الجراحات ما يلي:- (جراحة قلب مفتوح لزراعة شرايين تاجية للقلب - جراحة قلب مفتوح لإصلاح واستبدال الصمام الميترالي - جراحة قلب مفتوح لإصلاح واستبدال الصمام الأورطى - جراحة قلب مفتوح لإصلاح واستبدال الصمام ثلاثى الشرفات - جراحة قلب مفتوح لاستبدال الشريان الأورطى - جراحة قلب مفتوح لاستئصال ورم بالقلب - جراحة قلب مفتوح لإصلاح وعلاج العيوب الخلقية للكبار - استكشاف الصدر في حالات الحوادث - تركيب أنبوبة صدرية لحالات الانسكاب البلوري والتجمع الدموي وحالات التجمع الهوائي بالصدر - تنظيف الجروح المزمنة وإزالة السلك المعدني بعظمة القص لما بعد جراحة القلب المفتوح).

وأوضح الدكتور أحمد شفيق، أنه تعمل عيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي أيام ( السبت والثلاثاء والخميس ) من كل أسبوع من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 مساء، ويمكن الحجز للكشف بعيادة جراحة القلب والصدر بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا بالأقصر عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك، وعن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.