اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحان الاقتصاد والإحصاء بالدور الثانى للثانوية العامة

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 01:09 م
تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحان الاقتصاد والإحصاء بالدور الثانى للثانوية العامة وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع الامتحانات
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب، مؤكداً أن 69 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

 

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف، والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب، داعيا الله أن يوفق أبنائنا الطلاب.


كفر الشيخ

ثانوية عامة

غرفة عمليات

دور ثاني

اسعاف كفر الشيخ

شكاوي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة