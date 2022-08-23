تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى بامتحان الاقتصاد والإحصاء بالدور الثانى للثانوية العامة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تابع أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى، من غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، واطمأن على سير الامتحانات، وتوفير سبل الهدوء للطلاب، مؤكداً أن 69 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

وأضاف وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرف العمليات أي مخالفات، موجهاً الشكر لرؤساء اللجان ورجال الأمن والتربية والتعليم ورجال الإسعاف، والصحة وكل الجهات المعنية، على ما يبذلونه من جهود لتوفير الهدوء للطلاب، داعيا الله أن يوفق أبنائنا الطلاب.