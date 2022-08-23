تعليم الجيزة تعلن الأسعار الاسترشادية للزى المدرسى استعدادا للعام الجديد

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أرسلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، خطابا للإدارات التعليمية، بشان الأسعار الاسترشادية الخاصة بالزى المدرسى للصفوف الأولى من المراحل الدراسية الأربعة للعام الدراسي المقبل 2022/2023.
وجاءت أسعار الزى المدرسى كالتالى:
- مرحلة رياض الأطفال التيشرت بكم من 65 جنيها إلي 80 جنيها، والبنطلون من 90 إلي 120 جنيها.
- مرحلة الصف الأول الابتدائي التيشرت بكم من 75 إلي 90 جنيها، والبنطلون من 100 إلي 120 جنيها.
- مرحلة الصف الأول الإعدادي التيشرت بكم من 85 إلي 95 جنيها، والبنطلون من 110 إلي 130 جنيها.
- مرحلة الصف الأول الثانوي التيشرت بكم 95 إلي 100 جنيها، والبنطلون من 130 إلي 150 جنيها.
كانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أنه حرصا على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.
كما قرر الوزير، أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).
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