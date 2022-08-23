تركيب 10 محولات جديدة بقرى نصر النوبة بأسوان ضمن حياة كريمة

تتواصل الأعمال بمشروعات حياة كريمة بمحافظة أسوان، وتجري بانتظام جولات تفقدية للمسئولين لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري بمختلف قرى المبادرة بناء على توجيهات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية بمتابعة الأعمال وازاله كافة المعوقات التى تواجهه الشركات المنفذة.

وفي مركز نصر النوبة، تم اليوم تركيب 10 محولات كهرباء جهد 200 و300 كيلو فولت أمبير بقريتي توشكى وأبوسمبل هذا بجانب ماتم من أعمال توصيل كابلات وتركيب أعمدة جديدة خلال الفترة الماضية فى جميع قرى الوحده المحلية لقروي أبو سمبل.

وتواجد بمواقع تركيب المحولات مهندسين الشركه المنفذة والمقاول المنفذ لمشروع منسق حياه كريمة بالقرية ورئيس شبكه كهرباء أبوسمبل ورافقهم رئيس الوحدة المحلية لقروي أبوسمبل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف لتوفير حياة كريمة للمواطنين، يأتي ذلك فى ظل الطفرة التى تشهدها البنية التحتية وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.