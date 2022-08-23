اليوم السابع
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تجديد حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى بولاق أبو العلا 15 يوما

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 10:17 ص
تجديد حبس لص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى بولاق أبو العلا 15 يوما سرقة سيارة- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عنصر إجرامى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارات المواطنين بأسلوب المفتاح المصطنع في منطقة بولاق أبو العلا.
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت  رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
 
كانت معلومات وردت لوحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تفيد قيام (أحد العناصر الإجرامية "سبق اتهامه فى العديد من القضايا "آخرهم قضية "سرقة") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع السرقات من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف أمام اللواء علاء بشندي، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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