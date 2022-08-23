تأجيل نظر تجديد حبس عدد من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية لـ 29 أغسطس

كتبت أمنية الموجى - إيهاب المهندس

أجلت النيابة العامة، نظر أمر تجديد حبس عدد من المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، لجلسة الاثنين المقبل 29 أغسطس الجاري.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.