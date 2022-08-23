تأجيل أولى جلسات محاكمة "مستريح أسوان" وأشقائه لـ20 سبتمبر المقبل

كتب أحمد الجعفرى - قنا صابر سعيد

قررت محكمة قنا الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة "محمود.ف" وأشقائه، والذي يعرف إعلاميًا بـ"مستريح السيارات"، وذلك على خلفية اتهامهم بالحصول على ملايين الجنيهات من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، لجلسة 20 سبتمبر.

حضر مع المتهمين شعبان سعيد المحامى بالنقض، والذى طلب أجلا للاطلاع واستخراج سجلات تجارية للمتهمين، وإخلاء سبيلهم بأى ضمان تراه المحكمة أو بتدبير احترازية.

وتمكن المتهم "محمود.ف" وأشقائه من الحصول على مبالغ مالية من عدد كبير من الأهالي في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة تحت ستار عملهم في مجال شراء وبيع السيارات، حيث أنهم تمكنوا من الاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بنظام الوعدة على مدار 3 أشهر، ولكن تفاجأ الأهالي بعدم حصولهم على أموالهم وعلى الفور تجمهروا أمام منزلهم للمطالبة برد أموالهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على مستريح السيارات أثناء اختبائه داخل أحد المنازل في محافظة الجيزة بعدما فر هاربًا لعدم التزامه بوعوده مع الأهالي، وقررت النيابة العامة بمحافظة أسوان التحفظ على أمواله هو وأسرته، وأصدرت قرارًا يفيد بإحالته إلى المحكمة الاقتصادية في محافظة قنا، من أجل محاكمته بتهمة توظيف الأموال والاستيلاء على أموال الأهالي.