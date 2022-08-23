بتروتريد توضح إجراءات تسجيل قراءة عدادات الغاز الطبيعى

كتبت -مروة الغول

نشرت شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد " إحدى شركات قطاع البترول، على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، عدد من الإجراءات التى يجب اتباعها عند استخدام تطبيق بتروميتر لتسجيل قراءة عداد الغاز والتى كانت كالتالى..

1 -اختيار رقم المشترك التى تريد إدخال القراءة الخاصة به "فى حال كونك تريد إدخال أكثر من وحدة سكنية .

2 -اختيار لغة العداد لغة عربية أو إنجليزية .

3 -فتح الكاميرا عند مواجهة العداد مباشرة لضمان التقاط صور العداد فقط .

4 - مواعيد إدخال القراءة للعداد تبدأ من يوم 1 وحتى يوم 20 من كل شهر .

وكانت شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد ) إحدى شركات قطاع البترول قد اتاحت لعملاء الغاز الطبيعي أصحاب العدادات مسبقة الدفع إمكانية شحن كارت العداد من أي مكان يتواجد فيه العميل دون الحاجة إلى الذهاب أو الشحن من فروع الشركة، وذلك من خلال الدخول إلى موقع الشركة واستخدام أحد الطرق الآتية:

١ - استخدام لوحة مفاتيح (keyboard) بها خاصية (Card Reader) حتى تتمكن من قراءة كارت شحن عداد الغاز الخاص بكم ثم الدخول إلى موقع الشركة وإعادة شحن الكارت.

٢ - استخدام جهاز كمبيوتر به خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) حتى يتمكن من قراءة كارت شحن عداد الغاز الخاص بكم على موقع الشركة ثم إعادة شحن الكارت.

٣ - استخدام جهاز قارئ الكروت (Card Reader) لتوصيله بجهاز الكمبيوتر الشخصي عن طريق منفذ الناقل التسلسلي العالمي (USB) ثم الدخول إلى موقع الشركة وإعادة شحن الكارت.

كما يمكن أن يقوم العميل بشحن كارت عداد الغاز الطبيعي مسبق الدفع من خلال الهاتف المحمول الذي يدعم خاصية NFC عن طريق تطبيق بتروشحن الذي أطلقته الشركة في وقت سابق.

وأتاحت شركة بتروتريد 14طريقة مختلفة لمستهلكي الغاز للإبلاغ عن القراءات ودفع فواتير الاستهلاك إلكترونياً لمواكبة التوسع غير المسبوق الذى يشهده المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

يذكر أنه تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة فقد تم تركيب حوالى 1.4 مليون عداد حتى الآن.